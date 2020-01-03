МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара продолжает опускаться к иене в условиях эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск курс доллара к иене снижался до 108,06 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,57 иены за доллар. Курс евро к доллару опускался до 1,1162 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1170 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 96,83 пункта.

Трейдеры отказываются от покупки рисковых активов, отдавая предпочтения активам-убежищам, на фоне усиления геополитического напряжения. Накануне США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате атаки погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Давление на курс доллара также оказала слабая статистика из США. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре уменьшился до 47,2% с ноябрьских 48,1%. При этом аналитики ожидали роста показателя до 49%.

Статистика из Германии немного замедлила темпы падения курса евро по отношению к доллару. Годовая инфляция в Германии в декабре, по предварительной оценке, ускорилась до 1,5%. Показатель в месячном выражении также ускорился до 0,8%. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков.