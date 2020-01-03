МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам, рубль сильнее укрепляется к евро и символически поднимается к доллару, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом рублевый индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году сумел обновить исторический максимум, поднявшись до 3086,09 пункта, долларовый индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1% — до 3076,37 пункта, индекс РТС — на 0,99%, до 1564,18 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.41 мск рос на 6 копеек – до 62,04 рубля, курс евро снижался на 18 копеек, до 69,09 рублей.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 3,68% — до 68,69 доллара за баррель.

Курс рубля в начале торгов рос к доллару и евро, однако затем рубль перешел к снижению против доллара и продолжил расти к евро, на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс. В моменте рубль потерял к доллару 25 копеек.

Доллар сегодня укреплялся ко всем основным валютам — индекс доллара (DXY) корректируется вверх, тяготея к 97 пунктам, после заявлений Трампа о подготовке заключения первой фазы торговой сделки с Китаем 15 января, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Рынок акций РФ в первый торговый день 2020 года сумел достичь новых исторических максимумов по индексу Мосбиржи, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Покупки наблюдались главным образом в "голубых фишках" отечественного рынка, бумаги Газпрома, в частности, отыгрывали операционные данные за 2019 год и российско-украинские договорённости по транзиту газа. В целом наш рынок обеспечивали поддержкой общерыночный оптимизм, связанный с ожиданиями скорого заключения первой фазы торговой сделки КНР и США, а также рост стоимости нефти на фоне роста резкого напряжения геополитической ситуации на Ближнем Востоке одновременно с нейтрально-слабой динамикой курса рубля к доллару", — говорит аналитик.

Рост напряжённости по линии США-Иран привёл к удорожанию золота, что, соответственно, транслировалось в рост котировок акций российских золотодобытчиков

В лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (4,09%), ФСК "ЕЭС" (3,77%), "Полюса" (2,57%), ОВК (2,46%), обыкновенные акции "Россетей" (2,29%), а так же обыкновенные акции "Татнефти" (2,24%), акции ЛСР (2,23%), акции "Лукойла" (2,03%), перфы "Ростелекома" (1,92%) и акции "Polymetal" (1,98%).

Среди лидеров падения – префы Сбербанка (-0,83%), акции АФК "Система" (-0,67%), акции "Русала" (-0,63%) и акции Московской биржи (-0,53%).

ПРОГНОЗЫ

В понедельник Сергей Дейнека из "БКС Премьер" ожидает продолжения умеренно восходящей динамики на российском рынке, прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на 6 января — 3070-3100 пунктов.

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", в начале будущей недели рублёвый курс сформируется на уровне 61,8-62,4 к доллару и 68,8-69,4 — к евро.