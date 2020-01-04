Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 13/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|249.140
|249.990
|249.000
|17.027
|Роснефть
|450.350
|452.700
|452.000
|12.203
|Мосэнерго
|2342.000
|2.350
|2.350
|4.379
|Лукойл
|6165.000
|6166.000
|6168.000
|7051564.969
|Сургнфгз
|47.230
|48185.000
|48185.000
|3.759
|Сургнфгз п
|37.240
|37.500
|37965.000
|2.016
|ГМКННик
|19470.000
|19472.000
|19474.000
|5318233.506
|Полюс Золото
|7000.500
|7001.000
|6987.000
|816697.799
|Сбербанк
|241.000
|242.080
|241.010
|8.969
|Сбербанк п
|216.630
|220.390
|216.680
|6.93
|ВТБ
|0.046
|0.046
|0.046
|2.324
https://1prime.ru/Financial_market/20200104/830763926.html