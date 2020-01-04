 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 13/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 249.140 249.990 249.000 17.027
Роснефть 450.350 452.700 452.000 12.203
Мосэнерго 2342.000 2.350 2.350 4.379
Лукойл 6165.000 6166.000 6168.000 7051564.969
Сургнфгз 47.230 48185.000 48185.000 3.759
Сургнфгз п 37.240 37.500 37965.000 2.016
ГМКННик 19470.000 19472.000 19474.000 5318233.506
Полюс Золото 7000.500 7001.000 6987.000 816697.799
Сбербанк 241.000 242.080 241.010 8.969
Сбербанк п 216.630 220.390 216.680 6.93
ВТБ 0.046 0.046 0.046 2.324

 