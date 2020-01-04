 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 16/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 250.510 252.010 251.310 10.004
Роснефть 447.900 452.350 445.850 15.647
Мосэнерго 2331.000 2346.000 2335.000 1.631
Лукойл 6192.000 6193.000 6190.000 4359929.45
Сургнфгз 47.950 48895.000 47875.000 5.871
Сургнфгз п 36.900 37335.000 37345.000 6.288
ГМКННик 19758.000 19772.000 19722.000 6318827.714
Полюс Золото 7018.500 7019.000 7000.000 316923.471
Сбербанк 241.090 242.180 241.360 6.504
Сбербанк п 218.610 219.780 219.780 4.815
ВТБ 0.047 0.047 0.047 1.21

 