Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 16/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|250.510
|252.010
|251.310
|10.004
|Роснефть
|447.900
|452.350
|445.850
|15.647
|Мосэнерго
|2331.000
|2346.000
|2335.000
|1.631
|Лукойл
|6192.000
|6193.000
|6190.000
|4359929.45
|Сургнфгз
|47.950
|48895.000
|47875.000
|5.871
|Сургнфгз п
|36.900
|37335.000
|37345.000
|6.288
|ГМКННик
|19758.000
|19772.000
|19722.000
|6318827.714
|Полюс Золото
|7018.500
|7019.000
|7000.000
|316923.471
|Сбербанк
|241.090
|242.180
|241.360
|6.504
|Сбербанк п
|218.610
|219.780
|219.780
|4.815
|ВТБ
|0.047
|0.047
|0.047
|1.21
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