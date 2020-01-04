Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 17/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|251.200
|252.740
|251.130
|8.808
|Роснефть
|450.100
|455.450
|449.700
|23.902
|Мосэнерго
|23095.000
|2335.000
|2309.000
|6.608
|Лукойл
|6226.000
|6228.500
|6226.000
|5452463.848
|Сургнфгз
|47.850
|48475.000
|48.140
|10.133
|Сургнфгз п
|37.070
|37.490
|37.160
|20.28
|ГМКННик
|19522.000
|19528.000
|19504.000
|5687095.198
|Полюс Золото
|6903.500
|6909.500
|6941.000
|853508.461
|Сбербанк
|240.990
|241.990
|241.000
|12.047
|Сбербанк п
|218.920
|219.570
|219.400
|4.607
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.046
|2.215
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