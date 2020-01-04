 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 17/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 251.200 252.740 251.130 8.808
Роснефть 450.100 455.450 449.700 23.902
Мосэнерго 23095.000 2335.000 2309.000 6.608
Лукойл 6226.000 6228.500 6226.000 5452463.848
Сургнфгз 47.850 48475.000 48.140 10.133
Сургнфгз п 37.070 37.490 37.160 20.28
ГМКННик 19522.000 19528.000 19504.000 5687095.198
Полюс Золото 6903.500 6909.500 6941.000 853508.461
Сбербанк 240.990 241.990 241.000 12.047
Сбербанк п 218.920 219.570 219.400 4.607
ВТБ 0.046 0.047 0.046 2.215

 