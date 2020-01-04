Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 18/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|251.180
|251.560
|251.560
|13.083
|Роснефть
|452.550
|456.750
|452.350
|33.91
|Мосэнерго
|23215.000
|23525.000
|2348.000
|5.075
|Лукойл
|6252.000
|6255.500
|6250.500
|6291217.381
|Сургнфгз
|47.960
|48295.000
|48.220
|14.376
|Сургнфгз п
|37.030
|37335.000
|36.950
|8.385
|ГМКННик
|19592.000
|19594.000
|19626.000
|5350999.132
|Полюс Золото
|6931.500
|6948.000
|6959.000
|821667.952
|Сбербанк
|245.120
|246.460
|245.030
|15.814
|Сбербанк п
|219.230
|221.300
|219.290
|2.186
|ВТБ
|0.047
|0.047
|0.046
|2.65
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