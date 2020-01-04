 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 18/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 251.180 251.560 251.560 13.083
Роснефть 452.550 456.750 452.350 33.91
Мосэнерго 23215.000 23525.000 2348.000 5.075
Лукойл 6252.000 6255.500 6250.500 6291217.381
Сургнфгз 47.960 48295.000 48.220 14.376
Сургнфгз п 37.030 37335.000 36.950 8.385
ГМКННик 19592.000 19594.000 19626.000 5350999.132
Полюс Золото 6931.500 6948.000 6959.000 821667.952
Сбербанк 245.120 246.460 245.030 15.814
Сбербанк п 219.230 221.300 219.290 2.186
ВТБ 0.047 0.047 0.046 2.65

 