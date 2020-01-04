 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 19/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 250.210 252.090 252.080 57.945
Роснефть 449.350 452.000 449.550 14.038
Мосэнерго 2.290 2345.000 22925.000 9.224
Лукойл 6067.000 6067.500 6079.000 9881848.637
Сургнфгз 47.900 48475.000 48.020 8.193
Сургнфгз п 36.780 37305.000 37015.000 5.17
ГМКННик 19720.000 19722.000 19796.000 4146845.472
Полюс Золото 6888.000 6892.000 6855.000 661064.036
Сбербанк 243.430 244.980 244.060 57.277
Сбербанк п 220.550 223.050 220.900 5.985
ВТБ 0.046 0.048 0.048 2.332

 