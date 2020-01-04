Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 19/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|250.210
|252.090
|252.080
|57.945
|Роснефть
|449.350
|452.000
|449.550
|14.038
|Мосэнерго
|2.290
|2345.000
|22925.000
|9.224
|Лукойл
|6067.000
|6067.500
|6079.000
|9881848.637
|Сургнфгз
|47.900
|48475.000
|48.020
|8.193
|Сургнфгз п
|36.780
|37305.000
|37015.000
|5.17
|ГМКННик
|19720.000
|19722.000
|19796.000
|4146845.472
|Полюс Золото
|6888.000
|6892.000
|6855.000
|661064.036
|Сбербанк
|243.430
|244.980
|244.060
|57.277
|Сбербанк п
|220.550
|223.050
|220.900
|5.985
|ВТБ
|0.046
|0.048
|0.048
|2.332
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