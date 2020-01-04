Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 23/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|253.700
|255.380
|255.380
|14.44
|Роснефть
|448.550
|452.650
|447.200
|15.768
|Мосэнерго
|2227.000
|22995.000
|22255.000
|4.671
|Лукойл
|6077.000
|6078.000
|6082.000
|4662585.246
|Сургнфгз
|50525.000
|51715.000
|51535.000
|36.317
|Сургнфгз п
|37.650
|38295.000
|37695.000
|8.419
|ГМКННик
|19574.000
|19582.000
|19676.000
|3670843.51
|Полюс Золото
|6855.000
|6856.500
|6868.000
|494482.258
|Сбербанк
|247.890
|249.180
|248.100
|13.276
|Сбербанк п
|222.880
|224.080
|223.050
|2.006
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.046
|1.356
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