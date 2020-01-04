 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 23/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 253.700 255.380 255.380 14.44
Роснефть 448.550 452.650 447.200 15.768
Мосэнерго 2227.000 22995.000 22255.000 4.671
Лукойл 6077.000 6078.000 6082.000 4662585.246
Сургнфгз 50525.000 51715.000 51535.000 36.317
Сургнфгз п 37.650 38295.000 37695.000 8.419
ГМКННик 19574.000 19582.000 19676.000 3670843.51
Полюс Золото 6855.000 6856.500 6868.000 494482.258
Сбербанк 247.890 249.180 248.100 13.276
Сбербанк п 222.880 224.080 223.050 2.006
ВТБ 0.046 0.047 0.046 1.356

 