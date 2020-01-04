Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 20/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|255.040
|256.750
|255.060
|18.268
|Роснефть
|446.850
|454.600
|452.000
|24.667
|Мосэнерго
|2227.000
|2289.000
|2227.000
|3.874
|Лукойл
|6062.800
|1630893.2
|Сургнфгз
|48.020
|49285.000
|47.890
|2.521
|Сургнфгз п
|37.370
|37695.000
|37675.000
|4.139
|ГМКННик
|19729.000
|506640.72
|Полюс Золото
|6871.000
|39164.7
|Сбербанк
|244.550
|245.560
|245.550
|12.978
|Сбербанк п
|221.060
|223.180
|221.000
|2.65
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.046
|3.618
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