 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 20/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 255.040 256.750 255.060 18.268
Роснефть 446.850 454.600 452.000 24.667
Мосэнерго 2227.000 2289.000 2227.000 3.874
Лукойл 6062.800 1630893.2
Сургнфгз 48.020 49285.000 47.890 2.521
Сургнфгз п 37.370 37695.000 37675.000 4.139
ГМКННик 19729.000 506640.72
Полюс Золото 6871.000 39164.7
Сбербанк 244.550 245.560 245.550 12.978
Сбербанк п 221.060 223.180 221.000 2.65
ВТБ 0.046 0.047 0.046 3.618

 