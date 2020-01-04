Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 24/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|254.280
|255.510
|255.000
|17.907
|Роснефть
|451.300
|452.950
|451.550
|20.352
|Мосэнерго
|22345.000
|2.290
|22355.000
|2.492
|Лукойл
|6080.000
|6080.500
|6080.500
|2283452.609
|Сургнфгз
|51235.000
|52225.000
|51585.000
|8.426
|Сургнфгз п
|37.500
|38.390
|37.220
|12.994
|ГМКННик
|19646.000
|19650.000
|19630.000
|1741351.296
|Полюс Золото
|6949.500
|6950.500
|6940.500
|307957.875
|Сбербанк
|248.500
|249.200
|248.170
|10.181
|Сбербанк п
|224.420
|224.990
|224.980
|6.959
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.047
|2.822
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