 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 24/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 254.280 255.510 255.000 17.907
Роснефть 451.300 452.950 451.550 20.352
Мосэнерго 22345.000 2.290 22355.000 2.492
Лукойл 6080.000 6080.500 6080.500 2283452.609
Сургнфгз 51235.000 52225.000 51585.000 8.426
Сургнфгз п 37.500 38.390 37.220 12.994
ГМКННик 19646.000 19650.000 19630.000 1741351.296
Полюс Золото 6949.500 6950.500 6940.500 307957.875
Сбербанк 248.500 249.200 248.170 10.181
Сбербанк п 224.420 224.990 224.980 6.959
ВТБ 0.046 0.047 0.047 2.822

 