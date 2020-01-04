Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 25/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|252.890
|254.020
|252.900
|13.157
|Роснефть
|453.400
|454.500
|454.300
|23.128
|Мосэнерго
|22245.000
|2.270
|2229.000
|6.56
|Лукойл
|6080.500
|6081.000
|6081.000
|1436131.476
|Сургнфгз
|51.200
|51905.000
|51.230
|6.649
|Сургнфгз п
|37.600
|38.300
|37.800
|3.091
|ГМКННик
|19862.000
|19864.000
|19890.000
|2258070.32
|Полюс Золото
|6970.500
|6975.000
|6976.500
|124691.748
|Сбербанк
|247.730
|248.600
|249.490
|5.939
|Сбербанк п
|225.000
|226.260
|225.110
|1.125
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.046
|0.636
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