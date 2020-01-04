 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 25/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 252.890 254.020 252.900 13.157
Роснефть 453.400 454.500 454.300 23.128
Мосэнерго 22245.000 2.270 2229.000 6.56
Лукойл 6080.500 6081.000 6081.000 1436131.476
Сургнфгз 51.200 51905.000 51.230 6.649
Сургнфгз п 37.600 38.300 37.800 3.091
ГМКННик 19862.000 19864.000 19890.000 2258070.32
Полюс Золото 6970.500 6975.000 6976.500 124691.748
Сбербанк 247.730 248.600 249.490 5.939
Сбербанк п 225.000 226.260 225.110 1.125
ВТБ 0.046 0.047 0.046 0.636

 