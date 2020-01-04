 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 26/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 252.660 255.960 252.490 11.695
Роснефть 453.050 454.700 453.050 2.719
Мосэнерго 22205.000 2277.000 22105.000 4.844
Лукойл 6084.500 6085.500 6085.000 1534399.491
Сургнфгз 50875.000 51.370 51365.000 4.157
Сургнфгз п 37.890 38425.000 37875.000 1.254
ГМКННик 19194.000 19198.000 19220.000 3731874.702
Полюс Золото 7106.000 7106.500 7140.000 400770.518
Сбербанк 247.750 248.420 247.610 6.922
Сбербанк п 224.880 225.490 225.160 5.406
ВТБ 0.046 0.047 0.047 0.871

 