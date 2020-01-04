Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 26/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|252.660
|255.960
|252.490
|11.695
|Роснефть
|453.050
|454.700
|453.050
|2.719
|Мосэнерго
|22205.000
|2277.000
|22105.000
|4.844
|Лукойл
|6084.500
|6085.500
|6085.000
|1534399.491
|Сургнфгз
|50875.000
|51.370
|51365.000
|4.157
|Сургнфгз п
|37.890
|38425.000
|37875.000
|1.254
|ГМКННик
|19194.000
|19198.000
|19220.000
|3731874.702
|Полюс Золото
|7106.000
|7106.500
|7140.000
|400770.518
|Сбербанк
|247.750
|248.420
|247.610
|6.922
|Сбербанк п
|224.880
|225.490
|225.160
|5.406
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.047
|0.871
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