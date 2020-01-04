Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 27/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|257.490
|257.990
|257.410
|15.644
|Роснефть
|453.100
|458.500
|452.550
|5.439
|Мосэнерго
|2245.000
|22715.000
|2.250
|0.718
|Лукойл
|6144.000
|6145.000
|6150.000
|2820287.65
|Сургнфгз
|50.800
|51.870
|51825.000
|5.391
|Сургнфгз п
|38195.000
|38575.000
|38.180
|4.556
|ГМКННик
|19322.000
|19328.000
|19292.000
|2142954.02
|Полюс Золото
|7130.000
|7135.500
|7145.000
|439260.412
|Сбербанк
|252.020
|252.810
|251.610
|21.79
|Сбербанк п
|225.660
|226.990
|226.570
|1.133
|ВТБ
|0.046
|0.046
|0.046
|0.81
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