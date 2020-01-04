 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 27/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 257.490 257.990 257.410 15.644
Роснефть 453.100 458.500 452.550 5.439
Мосэнерго 2245.000 22715.000 2.250 0.718
Лукойл 6144.000 6145.000 6150.000 2820287.65
Сургнфгз 50.800 51.870 51825.000 5.391
Сургнфгз п 38195.000 38575.000 38.180 4.556
ГМКННик 19322.000 19328.000 19292.000 2142954.02
Полюс Золото 7130.000 7135.500 7145.000 439260.412
Сбербанк 252.020 252.810 251.610 21.79
Сбербанк п 225.660 226.990 226.570 1.133
ВТБ 0.046 0.046 0.046 0.81

 