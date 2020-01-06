Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 03/01/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром257.980260.660259.04014.853
Роснефть454.000457.900458.80013.65
Мосэнерго2267.0002285.0002245.0000.291
Лукойл6280.0006280.5006294.0004978405.148
Сургнфгз51.14051805.00051785.0005.574
Сургнфгз п37.91038425.00037.9503.865
ГМКННик19394.00019398.00019448.0002542720.2
Полюс Золото7273.5007275.0007286.000886088.376
Сбербанк254.360255.450255.4706.903
Сбербанк п226.090227.610227.6005.496
ВТБ0.0460.0460.0461.164