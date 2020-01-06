Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 03/01/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|257.980
|260.660
|259.040
|14.853
|Роснефть
|454.000
|457.900
|458.800
|13.65
|Мосэнерго
|2267.000
|2285.000
|2245.000
|0.291
|Лукойл
|6280.000
|6280.500
|6294.000
|4978405.148
|Сургнфгз
|51.140
|51805.000
|51785.000
|5.574
|Сургнфгз п
|37.910
|38425.000
|37.950
|3.865
|ГМКННик
|19394.000
|19398.000
|19448.000
|2542720.2
|Полюс Золото
|7273.500
|7275.000
|7286.000
|886088.376
|Сбербанк
|254.360
|255.450
|255.470
|6.903
|Сбербанк п
|226.090
|227.610
|227.600
|5.496
|ВТБ
|0.046
|0.046
|0.046
|1.164
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