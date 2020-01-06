МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по основным индексам после старта торгов понедельника — вслед за азиатскими площадками, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск понедельника уменьшается на 0,27%, до 3067,97 пункта, индекс РТС — на 0,8%, до 1551,69 пункта. На самом старте торгов индексы теряли 0,04% и 0,26% соответственно.

Азиатские биржи в основном снижаются в диапазоне до 1,9%, также следует из динамики торгов.