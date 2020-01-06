Рубль заметно снижается к доллару и евро
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника заметно снижается к доллару и евро, несмотря на рост стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск понедельника растёт на 21 копейку, до 62,31 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 69,55 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается при этом на 2%, до 69,97 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200106/830765865.html