МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций закрыл торги ростом, рубль вечером понедельника уверенно растет к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок и стоимости золота, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08% — до 3078,87 пункта, индекс РТС — на 0,27%, до 1568,35 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.57 мск опускается на 29 копеек – до 61,81 рубля, курс евро снижается на 16 копеек, до 69,15 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,52% — до 69,64 доллара за баррель (в ходе утренних торгов подскакивал до 70,75 доллара за баррель).

Стоимость золота дорожает на порядка 0,8% — до 1564,05 доллара за тройскую унцию.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российский рынок относительно слабо отреагировал на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Пока в Европе и Азии наблюдались сильные распродажи, отечественные индексы показывали незначительные изменения. Под давлением были секторы металлургии, банки и розничной торговли. В какой-то степени это можно связать с реакцией рынков на события на Ближнем Востоке", — отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Меж тем нефть дорожала и достигала отметки 70 долларов за баррель Brent. Это обеспечило поддержкой нефтяные акции, а также российский рубль", — добавляет он.

Обыкновенные акции "Мечела" обновили максимум с марта 2019 года, подскочив на закрытии торгов на 21,32% — до 76,3 рубля.

Привилегированные акции "Мечела" обновили максимум с августа 2019 года, подскочив к закрытию торгов на 8,8,43% — до 97,15 рубля.

Объем торгов бумагами компании значительно превысил среднедневные объемы торгов в дни, когда присутствует большинство игроков на рынке. Так, среднедневной объем торгов обыкновенными акциями "Мечела" в понедельник составил почти 1,3 миллиарда рублей, тогда как в среднем этот показатель составляет порядка 50 миллионов рублей. Объем торгов префами в понедельник превысил 256 миллионов рублей, тогда как в среднем этот показатель составляет порядка 30-35 миллионов рублей в день.

"Новостей по "Мечелу" нет, но бумага давно является целью спекулянтов. Поэтому на рынке с низкой ликвидностью бумага может показывать неожиданные резкие движения. Ко всему прочему, "Мечел" торгуется на контркурсах с бумагами других металлургов. Давление на акции сталеваров можно объяснить опасениями, что эскалация напряженности в Персидском заливе может негативно сказаться на мировом спросе на металл из-за снижения деловой активности в ближневосточном регионе", — прокомментировал Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Акции "Полюса" поднялись на 1,86%, Polymetal — на 1,38%, префы компании "Лензолото" подскочили к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи на 6,73%, а ее обыкновенные акции — на 12,12%.

Среди лидеров падения – акции банка "Санкт-Петербург" (-2,31%), "Северстали" (-1,78%), НЛМК (-1,77%), "М.Видео" (-1,24%), "Русала" (-1,13%), ТМК (-1,06%).

Ключевые тяжеловесные фишки рынка — акции "Газпрома" (-0,95%) и Сбербанка (префы снизились на 0,2%, обыкновенные акции — на 0,43%) — показали сегодня слабую динамику, в том числе на фоне глобального периода снижения интереса к рисковым активам, связанного с обострением по линии США-Иран, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Рубль выигрывает от ближневосточного кризиса, поскольку значительную часть международных резервов РФ занимает именно золото, дорожавшее до 1580 долларов за тройскую унцию, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Более того, рост военных рисков также может привести к увеличению доходов РФ от поставок вооружений. Другое дело, что в локальном контексте крепкий рубль оказывает давление на бумаги экспортеров. Особенно сильно это проявляется в секторе металлургии", — добавляет он.

В понедельник курс рубля к доллару США в течение дня укреплялся до значений в районе 61,9, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"В пользу российской валюты играют повышенная ценовая конъюнктура в нефти, спрос на рублевый долг, а также возвращение индекса доллара к отрицательной динамике. Ценовой рост в нефти в определенной мере компенсирует рублю общее давление на валюты развивающихся рынков со стороны всплеска международной напряженности, — добавляет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Дейнеки из "БКС Премьер", рублевый курс к доллару на этой неделе сложится в пределах значений 61,8-62,5 рубля.

"Азиатские биржи накануне закрылись преимущественно в минусе, в свою очередь торги в США сегодня также стартовали на отрицательной территории. На текущей неделе инвесторы продолжат следить за новостным фоном по линии Иран-США, а также за ключевой макростатистикой по ведущим экономикам. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 8 января 3050-3080 пунктов", — считает Бахтин из "БКС Премьер".