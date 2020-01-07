МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник уверенным ростом на ослаблении напряжённости между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,69%, до 3104,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,31%, до 1791,85 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index —на 0,34%, до 28322,06 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,6%, до 23575,72 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2175,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,35%, до 6826,4 пункта.

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. При этом опасения инвесторов относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана немного ослабли, так как стороны воздерживаются от активных действий, ограничиваясь грозными заявлениями.

Так, ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

При этом аналитик инвестиционного фонда Federated Global Allocation Fund Стив Кьявароне (Steve Chiavarone), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, полагает, что рынки выбрали для себя выжидательную позицию и оценивают возможное влияние этого конфликта на глобальный экономический рост.