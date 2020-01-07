МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые рынки опускаются во вторник на росте опасений развития конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.05 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,31%, до 28614,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 9062,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3237 пунктов.

Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов в условиях сохранения политической напряжённости на Ближнем Востоке. Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Несмотря на то, что стороны пока не предприняли активных действий, которые могли бы усугубить конфликт, они продолжают делать грозные заявления. Так, ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

"Люди нервничают из-за возможных ответных мер со стороны Ирана", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).

Трейдеры также обратили внимание на статданные из США, которые оказывают небольшую поддержку котировкам. Так, дефицит торгового баланса страны в ноябре сократился на 3,9 миллиарда долларов, до 43,1 миллиарда. Эксперты ожидали менее сильного сокращения, до 43,8 миллиарда долларов. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре увеличился до 55% с 53,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста показателя только до 54,5%.