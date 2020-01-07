МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара весь день продолжает укрепляться к евро и иене на фоне ослабления опасений эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск курс доллара к иене увеличивается до 108,56 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,36 иены за доллар, курс евро к доллару опускается до 1,1139 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1193 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается при этом на 0,38%, до 97,04 пункта.

Инвесторы сейчас становятся более склонными к риску из-за отсутствия активных действий со стороны США и Ирана, конфликт между которыми обострился после того, как американская сторона в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожила главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Пока стороны продолжают лишь угрожать друг другу ответными мерами. Так, ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.

"Мы можем увидеть небольшую деэскалацию напряженности между США и Ираном", — приводит агентство Рейтер мнение главы стратегии FX в Exchange Bank of Canada Эрика Брегара (Erik Bregar).