ВАШИНГТОН, 8 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на росте опасений эскалации американо-иранского конфликта, свидетельствуют данные бирж.

На 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,42%, до 28583,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 9068,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 3238,04 пункта.

"Американские фондовые биржи в основном были в минусе на закрытии торгов во вторник, так как инвесторы старались избавиться от опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном", — констатирует обозреватель Marketwatch Андреа Рикер.

"Прибыли и экономика как бы заняли место на заднем сиденье применительно к растущей напряженности на Ближнем Востоке, и инвесторы сосредоточены на том, что же произойдет дальше", — цитирует агентство Рейтер ведущего специалиста по инвестициям компании State Street Group Advisors Майкла Арона.

Инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов в условиях сохранения политической напряжённости на Ближнем Востоке.

Сразу после Нового года США в результате ракетным ударом по аэропорту Багдада уничтожили главу иранского спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп пообещал "очень серьезные последствия" для Ирана. Несмотря на заявления Вашингтона о нежелании войны и готовности к дипломатическому урегулированию, Тегеран пока не идет навстречу, что создает неопределенность.

Трейдеры также обратили внимание на статданные из США, которые оказывают небольшую поддержку котировкам. Так, дефицит торгового баланса страны в ноябре сократился на 3,9 миллиарда долларов, до 43,1 миллиарда. Эксперты ожидали менее сильного сокращения, до 43,8 миллиарда. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре увеличился до 55% с 53,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста показателя только до 54,5%.