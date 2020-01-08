ТОКИО, 8 янв /ПРАЙМ/. Резкое падение котировок произошло на Токийской бирже в среду на фоне конфронтации США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Ранее сообщалось, что нападению подверглись американские базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле. Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что президент Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,18% или на 514,75 пункта до отметки 23060,97.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 32,93 пункта или 1,91% — до отметки 1692,12.

Как отмечает агентство Киодо, наибольшее снижение котировок коснулось компаний в области морского транспорта, точных инструментов и недвижимости.