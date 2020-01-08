Рынок акций РФ перешел к росту по основным индексам
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после снижения на старте торгов, в лидерах роста — бумаги "Мечела", свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.18 мск среды растет на 0,19% — до 3084,8 пункта, индекс РТС — на 0,2% — до 1571,48 пункта.
Привилегированные акции "Мечела" подскочили на 11,8%, обыкновенные — на 11,07%.
Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,06%, индекс РТС — на 0,17%.
https://1prime.ru/Financial_market/20200108/830767872.html