МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту по основным индексам после снижения на старте торгов, в лидерах роста — бумаги "Мечела", свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.18 мск среды растет на 0,19% — до 3084,8 пункта, индекс РТС — на 0,2% — до 1571,48 пункта.

Привилегированные акции "Мечела" подскочили на 11,8%, обыкновенные — на 11,07%.

Индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 0,06%, индекс РТС — на 0,17%.

 