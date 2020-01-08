МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 0,43%, до 7,38 доллара, "Лукойла" — на 0,8%, до 104,22 доллара, "Новатэка" — на 1,61%, до 214,4 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,01%, до 8,24 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,29%, до 34,7 доллара.

Расписки ВТБ снижались в стоимости на 1,31%, до 1,5 доллара, Сбербанка — дорожали на 0,18%, до 16,75 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,35%, до 21,38 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличивалась на 1,26%, до 31,8 доллара, "Северстали" — на 0,84%, до 14,99 доллара, НЛМК — снижалась на 1,8%, до 22,33 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" опускалась на 0,94%, до 12,41 доллара, "Ленты" — росла на 2,06%, до 3,1 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,17%, до 4,81 доллара.