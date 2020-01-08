МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к иене поднимается в среду вечером, рынки ожидают заявления президента США Дональда Трампа по ситуации с Ираном после ракетной атаки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск курс доллара к иене рос до 108,69 к уровню предыдущего закрытия в 108,42 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,1122 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1151 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 97,11 пункта.

Рынки ожидают официального заявления Трампа по поводу иранского ракетного удара по военным базам с американскими военными в Ираке в 19.00 мск. При этом уход инвесторов от риска несколько ослаб после волатильности на эскалации конфликта США и Ирана, в результате иена, традиционно выступающая как более надежный актив, стала ослабевать к доллару.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

Поддерживает доллар и сильная статистика по США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в декабре выросло на 202 тысячи к уровню ноября, хотя ожидался рост только на 160 тысяч.