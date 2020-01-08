МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду вырос на фоне комфортных ценовых уровней нефти марки Brent, державшихся выше 68 долларов за баррель большую часть торгов, и продолжившемся взлете бумаг "Мечела", а курс рубля вечером значительно растет к доллару и евро на фоне спроса на российские ОФЗ, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев опрошенных РИА Новости аналитиков.

В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись на 1,08% — до 3112,01 пункта.

Долларовый индекс РТС обновил максимумы с февраля 2013 года, в ходе торгов он рос на 1,39% — до 1590,21 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,73% — до 3101,33 пункта, индекс РТС — на 0,77%, до 1580,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.00 мск снижается на 35 копеек — до 61,47 рубля, евро — на 81 копейку, до 68,35 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent с утра смог подняться до 71,28 доллара за баррель. Большую часть торгов стоимость нефти оставалась в "зеленой зоне", хотя и замедлила рост, но вечером стала падать и к текущему моменту опускается на 3,94% — до 65,58 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство главы его спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе "Эйн-аль-Асад" на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

"Внешние рынки почти успокоились по поводу эскалации напряжённости между США и Ираном. Ответный удар Тегерана по американским базам показался инвесторам имитацией. Впрочем, ситуация может поменяться, так как Дональд Трамп ещё не выступал со своим заявлением", — сказал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Российский рынок в значительной степени игнорирует рост геополитических рисков по той причине, что они играют в пользу отечественных компаний, указывает эксперт.

"Возможные перебои с поставками из района Персидского залива повышают актуальность роли России в качестве энергетического гаранта Европы и Азии. Это касается не только нефтяников, но и "Новатэк", чьи акции дорожали на торгах в четверг", — добавляет он.

К закрытию торгов привилегированные акции "Мечела" выросли на 18,17% — до 114,8 рубля, обыкновенные на 30,8% — до 99,8 рубля. За два дня торгов привилегированные акции компании выросли на 28,13%, обыкновенные — почти на 58,7%.

Стремительный рост в бумагах "Мечела" продолжился при отсутствии очевидных информационных поводов, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В акциях "Мечел" продолжается переоценка перспектив компании и дивидендных выплат: многие на рынке ожидают дальнейшего смягчения режима выплат по долгам, а также улучшение дивидендных платежей по итогам 2019 года, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Также в лидерах роста акции "Интер РАО" (8,2%), "Новатэка" (4,28%), Московской биржи (2,6%), "Башнефти" (префы выросли на 1,2%, обыкновенные акции — на 2,16%) и Сбербанка (префы поднялись на 1,96%, обыкновенные акции – на 2,07%).

Среди лидеров падения – акции Polymetal (-2,87%), НЛМК (-1,72%) и акции ЛСР (-1,1%).

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Рубль в среду значительно укрепил свои позиции в парах с долларом и евро на фоне дорогой нефти Brent.

После незначительного ослабления против доллара на старте торгов рубль перешел к росту против американской валюты. На вечерних торгах курс рубля усилил рост, несмотря на уже значительное снижение цен на нефть, таким образом курс доллара в паре с рублем максимально снижался на 38 копеек — до 61,44 рубля.

При этом рубль в течение торгов среды демонстрировал еще большую силу против евро и смог вечером максимально укрепиться на 88 копеек — до 68,28 рубля — максимума с 25 декабря.

"Рубль проводит очередные торги в попытках укрепления. Этому способствует дорогая нефть, перспективы снижения которой уменьшились из-за роста напряжённости на Ближнем Востоке. Кроме того, резкое подорожание золота также привело к увеличению международных резервов РФ, где металл занимает долю более 20%", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ

Вполне вероятно, что тенденция к росту рынка и укреплению рубля сохранится в ближайшие дни, полагает Кочетков.

"Ещё одним поводом для роста рынка акций может являться укрепление надежд на дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ в связи с замедлением инфляции. Соответственно, рынок будет приводить ожидаемую доходность в соответствие с прогнозируемой ставкой регулятора", — добавляет он.

Динамика торгов на российском рынке в четверг будет главным образом зависеть от характера развития ситуации на Ближнем Востоке, не исключена умеренная коррекция, полагает Бахтин из "БКС Премьер". При этом текущие военные риски во многом компенсируются ожиданием скорого заключения первой фазы торговой сделки США и Китаем, добавил эксперт.

"Высокий спрос на ОФЗ и комфортные ценовые уровни в нефти компенсируют для рубля геополитические риски. По нашим прогнозам, завтра индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3070-3110 пунктов, курс рубля к доллару — в пределах 61,7-62,5", — заявляет он.