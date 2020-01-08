МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Курс рубля на вечерних торгах усилил рост к основным инвалютам, евро упал ниже 68 рублей первые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 21.33 мск среды снижался на 1,13 рубля – 68,03 рубля (уже опускался до 67,96 рубля), курс доллара — на 0,64 рубля, до 61,19 рубля (опускался до 61,11 рубля).

При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,57% — до 65,83 доллара за баррель.