ВАШИНГТОН, 9 янв /ПРАЙМ/. Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состоянии мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%.

Как следует из опубликованных данных, прогноз на 2020 год понижен на 0,2% по сравнению с оценками, сделанными в июне, а на последующие два года оставлен без изменений.

Итоги роста ВВП РФ в 2019 году во Всемирном банке по-прежнему оценивают в 1,2%.