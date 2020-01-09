МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс более надежной иены снижается по отношению к доллару в четверг утром на фоне признаков того, что США и Иран воздержатся от обострения конфликта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.08 мск курс доллара к иене рос до 109,31 иены за доллар против уровня предыдущего закрытия в 109,12 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1118 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1103 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 97,26 пункта.

Ключевым фактором, влияющим на курс иены на текущей неделе, остается конфликт между США и Ираном. После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

"Цели, которые Иран выбрал для атаки, по-видимому, не имеют большого значения. И потерь со стороны США нет. Таким образом, рынки интерпретировали эту атаку, главным образом, как шаг для внутренней аудитории Ирана", — сказал аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida), мнение которого приводит агентство Рейтер.