МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и евро в рамках коррекции после активного роста, отмечавшегося во время новогодних и рождественских каникул.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск повышался на 11 копеек — до 61,36 рубля, курс евро — на 14 копеек — до 68,19 рубля, следует из данных Московской биржи. В среду, 8 января, доллар обновил минимум с мая 2018 года, опустившись до 61,08 рубля, евро опускался до 67,91 рубля — минимума с января 2018 года.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3% — до 65,62 доллара за баррель по марке Brent.