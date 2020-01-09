МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается в начале дня, индекс РТС обновил почти 7-летний максимум на фоне роста нефтяных котировок.

Рублевый индекс Мосбиржи, умеренно снижавшийся на старте торгов, к 10.27 мск вышел в плюс и рос на 0,05% — до 3111 пунктов. Долларовый индекс РТС к этому времени рос на 0,8% — до 1602 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в четверг индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1602,22 пункта.

Акции "Мечела" корректируются вниз (-5,2% обыкновенные акции и —4,6% привилегированные) после взлета в среду на 31% и 18% соответственно.

Стоимость нефти растет на 0,1% — до 65,49 доллара за баррель сорта Brent.