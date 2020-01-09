МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) -4,9% 1,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 4,075 млрд австрал. долл 5,8 млрд австрал. долл (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 4,5% 4,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,4% 0% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь) -1,4% -0,5% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) -1,7% 1,1% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 20,6 млрд евро 18,3 млрд евро (факт)
12:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
12:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,44%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь) 7,5% 7,5%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (декабрь) 201,3 тыс 210 тыс
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 222 тыс 220 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) -1,5% 1%
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
22:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 
22:10 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.01) 549,8 млрд долл (на 27.12)

 

 

 

 

 RUB НЛМК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 20.12.2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Иркутскэнерго — реестр для ВОСА (03.02.2020, в заочной форме, сднлка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией)

 

 

 

 