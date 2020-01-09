События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 января
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь)
|-4,9%
|1,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|4,075 млрд австрал. долл
|5,8 млрд австрал. долл (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|4,5%
|4,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь)
|-1,4%
|-0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-1,7%
|1,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|20,6 млрд евро
|18,3 млрд евро (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|12:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,44%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь)
|7,5%
|7,5%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (декабрь)
|201,3 тыс
|210 тыс
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|220 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь)
|-1,5%
|1%
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|22:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|22:10
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.01)
|549,8 млрд долл (на 27.12)
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|RUB
|НЛМК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 20.12.2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Иркутскэнерго — реестр для ВОСА (03.02.2020, в заочной форме, сднлка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200109/830771144.html