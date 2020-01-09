МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене и слабо снижается к евро в четверг днем на фоне ослабления напряженности между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск курс доллара к иене рос до 109,41 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,12 иены за доллар. Курс евро к доллару повышался до 1,1105 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1103 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 97,48 пункта.

На рынки вернулись рисковые настроения на фоне ослабления опасений эскалации конфликта между США и Ираном. После ударов Ирана по американским целям в Ираке президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет использовать свою военную мощь, а ограничится введением новых санкций.

"Рынки отделались от опасений эскалации конфликта США и Ирана", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).

Теперь внимание рынков вернулось к торговым взаимоотношениям США и Китая. В четверг стало известно, что премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки.

В то же время укреплению евро способствует статистика из Европы. По данным европейского статистического агентства Евростат, безработица в еврозоне в ноябре осталась на уровне октября в 7,5%, что совпало с прогнозами аналитиков.