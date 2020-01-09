МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вернулась днем к росту после утренних попыток "медведей" скорректировать вниз достижение многомесячных максимумов.

Спрос на рисковые активы и в частности, дорожающая нефть, продолжают поддерживать курс российской валюты. Этому способствует снижение градуса американо-иранского конфликта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск снижался на 4 копейки до 61,21 рубля, курс евро — на 6 копеек до уровня 67,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОКОЛО МНОГОМЕСЯЧНЫХ МАКСИМУМОВ

Рубль днем слегка повышается против доллара и евро. Утренние попытки "медведей" скорректировать вниз предыдущий рост российской валюты к многомесячным максимумам быстро сошли на нет. Курс опять направился в район 61 рубля за доллар (минимум с мая 2018 года), евро при этом обновил в четверг минимум с января 2018 года, подешевев до 67,90 рубля.

Позитивный для рубля фон поддерживается дорогой нефтью (+0,1% до 65,53 доллара за баррель). Игроки рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные нанесли ракетный удар, в ходе которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

Таким образом, деэскалация напряженности, которая наблюдалась после отказа США отвечать силой на ракетный удар Ирана, привела к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

Сообщения о росте геополитической напряженности вокруг США и Ирана добавили нервозность торгам, однако отсутствие желания эскалировать конфликт – по крайней мере, сейчас – обусловило краткосрочный характер реакции рынков, сказал Евгений Кошелев из Росбанка.

Кроме того, экспортеры, похоже, продают большие объемы валютной выручки в преддверии январских дивидендных выплат, и это добавляет поддержки рублю. В частности, "Лукойл" завтра направит на них 137 миллиардов рублей, оценил Попов.

В итоге доллар и евро днем снижаются к рублю на 0,1% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание участников российского валютного рынка до середины следующей недели будет смещаться на факт заключения тарифного соглашения между США и КНР, считает Михаил Зельцер из компании "БКС брокер".

"Закрепление курса ниже 61,6 рубля за доллар открывает ему дорогу к следующему уровню поддержки чуть ниже 61 рубля. Также можно ожидать движения вниз курса евро — к 67,5 рубля. Нельзя исключать и достижение курсами уровней 60 рублей и 67 рублей, соответственно, где покупатели инвалюты могут оказать ей поддержку", — добавил он.

"Мы подтверждаем точку зрения о привлекательности рубля в первом квартале. На наш взгляд, дальнейшему укреплению валюты РФ может способствовать сочетание таких факторов, как благоприятная сезонность, по-прежнему сравнительно высокий уровень реальных ставок в России и изменения в стратегии инвестирования средств Фонда национального благосостояния", — сказал Максим Коровин из компании "ВТБ Капитал".