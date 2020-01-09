МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует с 13 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, по итогам которых, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить евробонды с погашением через пять-семь лет. Само размещение может состояться 15 января.

Организаторами сделки выступят BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Ранее в четверг компания сообщила о намерении выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году на сумму до 150 миллионов долларов.