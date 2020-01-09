МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повышается по индексу Мосбиржи и в большей степени — по индексу РТС, отыгрывая снижение курса доллара к рублю в район минимумов с мая 2018 года.

Аппетит к рисковым активам поддерживается снижением градуса напряженности между США и Ираном.

К 14.57 мск рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,2% — до 3115 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8% до 1602 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

РТС НА 7-ЛЕТНЕМ ПИКЕ

Российский фондовый рынок прибавляет в долларовых ценах (по индексу РТС) и в меньшей степени — в рублевых на фоне активного снижения и обновления накануне долларом минимума с мая — немного выше 61 рубля. В итоге в четверг индекс РТС по инерции превысил психологически значимый уровень 1600 пунктов впервые с февраля 2013 года (в четверг поднимался до 1603,24 пункта).

Позитивный для рубля фон поддерживается дорогой нефтью (+0,1% до 65,50 доллара за баррель). Игроки рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные нанесли ракетный удар, в ходе которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

В лидерах роста среди российских бумаг — акции "Распадской" (+11,6%) на фоне опасений инвесторов по поводу дефицита коксующегося угля на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.

Растут также бумаги "Русгидро" (+3,4%), "Интер РАО" (+2,7%), "Русала" (+2,5%), НЛМК (+1,5%). Снижаются в цене после активного роста в предыдущие дни бумаги "Мечела" (-5,7% обыкновенные и —7,8% "префы"), дешевеют акции "Полюса" (-2,7%), "Магнита" (-2,2%), Polymetal (-2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок акций в четверг будет расти на фоне смягчения напряженности между США и Ираном, полагает Джон Волш из Альфа-банка.

"Цены на нефть превышают 65 долларов за баррель марки Brent. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган открыли "Турецкий поток", по которому Россия будет поставлять газ в Восточную Европу и Турцию. Оба фактора поддержат акции компаний нефтегазового сектора РФ. Сегодня мы ожидаем увеличение объемов торгов на фоне возвращения участников рынка к работе после продолжительных новогодних праздников", — добавил он.

Основные мировые фондовые индексы продолжают рост, несмотря на риски геополитической напряженности на Ближнем Востоке, говорит Дмитрий Беденков из ИК "Русс-инвест".

"Позитивные сигналы о снижении напряженности на Ближнем Востоке снизили ажиотажный спрос на нефть. Из макроэкономической статистики сегодня стоит отметить публикацию еженедельного отчета по числу безработных в США", — добавил он, говоря о факторах динамики фондовых активов.