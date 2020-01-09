МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Акции "Ростелекома" выросли в цене более чем на 6%, обновив максимум с ноября прошлого года, "префы" обновили максимум почти за 6 лет.

К 15.25 мск обыкновенные акции оператора связи дорожали на 5,4%, привилегированные – на 3,8%. Ранее в четверг акции компании подскакивали на 6,3%, до 84 рублей – максимума с ноября 2019 года и на 4,6%, до 74,8 рубля (максимум с февраля 2014 года), соответственно.