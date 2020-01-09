МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на статданных из США и снижении геополитических рисков, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,52%, до 28893,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 9206,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3268,5 пункта.

Американские инвесторы отыгрывают макростатистику. Согласно данным министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшилось на 9 тысяч, до 214 тысяч, в то время как аналитики ожидали снижения до 220 тысяч.

Кроме того, настроения инвесторов улучшились на фоне снижения опасений за развитие конфликта США и Ирана. Накануне, после ударов Ирана по американским базам в Ираке, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет использовать свою военную мощь, а ограничится введением новых санкций против Ирана.

"Хотя геополитические риски могут вызвать приступы краткосрочной волатильности, инвесторы не должны игнорировать недавние улучшения в отдельных экономических показателях и доходах", — отметили стратеги Eastspring Investments, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Позитива рынкам добавляют и новости по торговле США с Китаем. В четверг стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки.