МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается в условиях ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,35 доллара, или на 0,6% — до 1550,95 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов показатель опускался ниже психологической отметки в 1550 долларов, до 1541,2 доллара за унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,35% — до 17,922 доллара за унцию.

Спрос на золото снижается после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ограничится введением новых санкций против Ирана в ответ на удар по американским целям в Ираке.

"Поскольку Иран и США не будут усугублять конфликт до критической отметки, мы видим, что цена на золото опускается ниже психологической отметки в 1550 долларов", — отметил глава торгового подразделения швейцарской MKS Бернард Син (Bernard Sin), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитики Commerzbank, чье мнение также приводит агентство, полагают, что стоимость золота продолжит опускаться благодаря деэскалации конфликта.

Инвесторы также ожидают статданных по безработице и количеству рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в США, которые будут опубликованы в пятницу. Эксперты прогнозируют, что в декабре безработица осталась на уровне прошлого месяца в 3,5%, а количество рабочих мест увеличилось на 164 тысячи.