МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене, поскольку инвесторы вернулись к риску после новостей по торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск курс доллара к иене рос до 109,52 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,12 иены за доллар. Курс евро к доллару повышался до 1,1108 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1103 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 97,43 пункта.

Инвесторы с оптимизмом встретили последние новости о том, что премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки, о чем в четверг сообщил официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн.

Кроме того, поддержку доллару оказала статистика из США. Согласно данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшилось на 9 тысяч, до 214 тысяч, в то время как аналитики ожидали снижения до 220 тысяч.

В центре внимания инвесторов также по-прежнему нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, возникшая на фоне конфликта США и Ирана. Трейдеры видят некоторое ослабление опасений относительно эскалации конфликта между странами после заявления президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон в ответ на последние действия Ирана ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении страны. Иран на текущей неделе в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани произвел ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

"Трамп отказался от идеи вступить в войну с Ираном или от каких-либо карательных мер. Его решение быть выше происходящего и ослабить накал страстей… успокоило рынки и вернуло рисковые настроения", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Jefferies Брэда Бектела (Brad Bechtel).