МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российская валюта к вечеру ушла в умеренный минус против доллара после разнонаправленных колебаний, отмечавшихся в течение дня.

Ослабление геополитических рисков в связи с событиями на Ближнем Востоке оказало давление на нефтяные котировки, что несколько ослабило рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.52 мск повышался на 9 копеек, до 61,34 рубля, курс евро — на 1 копейку, до уровня 68,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ХОДИТ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером растерял весь рост, преобладавший в течение торгов четверга. При этом утренние попытки "медведей" скорректировать вниз предыдущий рост российской валюты – в район многомесячных максимумов быстро сошли на нет. Курс опять направился в район 61 рубля за доллар (минимум с мая 2018 года), евро при этом обновил в четверг минимум с января 2018 года, подешевев до 67,90 рубля.

Однако к вечеру рынок нефти пошел вниз (-1%, до 64,8 доллара за баррель). Игроки рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные нанесли ракетный удар, в ходе которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации и сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

Таким образом, деэскалация напряженности, которая наблюдалась после отказа США отвечать силой на ракетный удар Ирана, привела к снижению геополитической премии в стоимости нефти.

На этом фоне доллар и евро вечером повышаются к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на снижение цен на нефть, в целом диапазон цен на энергоносители остается комфортным для российского бюджета, рассуждает Олег Кочетков из МТС Банка. "К тому же, на денежном рынке есть признаки локального дефицита рублевой ликвидности. На данный момент мы не видим признаков разворота тенденции к укреплению рубля и ориентируемся на диапазоны 61-61,50 рубля за доллар и 67,70-68,20 рубля за евро", — оценил он.

Несмотря на возможную краткосрочную коррекцию доллара в область 62 рублей, потенциал дальнейшего его снижения сохраняется, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Мы по-прежнему считаем отметку 60 рублей за доллар "порогом боли". Если курс попытается его переступить, мы ожидаем сдерживающие рост российской валюты вербальные интервенции со стороны правительства и высокопоставленных финансовых чиновников, а также увеличение ежедневных объемов покупки иностранной валюты со стороны Минфина/Банка России. Пока курс ниже 60 рублей за единицу американской валюты не выглядит фундаментально обоснованным. Долгосрочно мы ожидаем сохранения политики условно слабого курса рубля", — добавил он.