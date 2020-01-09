МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок вырос по индексу Мосбиржи и в большей степени — по индексу РТС, отыгрывая снижение курса доллара в район минимумов с мая 2018 года (немного выше 61 рубля).

Аппетит к рисковым активам на фоне снижения напряженности вокруг Ирана помог основным российским индексам обновить максимумы.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,26%, до 3118,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8% до 1601,74 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов четверга индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1607,28 пункта, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3124,60 пункта.

ГЕОПОЛИТИКА ПОМОГЛА

Российский фондовый рынок повышался, отыгрывая общий рост аппетита к риску на мировых рынках. Так, западные фондовые индексы к вечеру росли на 0,2-1,4%.

Игроки рынка воодушевились на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные нанесли ракетный удар, в ходе которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

Рынок нефти на фоне снижения геополитических рисков к вечеру несколько растерял позиции (-0,8%, до 64,92 доллара за баррель).

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "Распадской" (+11,3%) на фоне опасений инвесторов по поводу дефицита коксующегося угля на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.

Также выросли бумаги "Русгидро" (+3,2%), "Ростелекома" (+6,3%), "Россетей" (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (+3,2%). Снизились в цене после активного роста в предыдущие дни бумаги "Мечела" (-8,3% "обычка" и —10,7% "префы"), подешевели акции "Полюса" (-1,9%), "Магнита" (-2,3%), МТС (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра последний день короткой торговой недели в России, напомнил Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"В США выйдет важный отчет по рынку труда. Стабилизация ситуации на Ближнем Востоке способствует росту рискованных активов и коррекции вниз цен на нефть. Хотя фондовые рынки и выглядят перекупленными, начало коррекции на них может откладываться еще несколько торговых дней. Наиболее вероятна в текущих условиях стабилизация индексов на достигнутых уровнях перед выходными. Спровоцировать коррекцию способен либо рост военных рисков, либо неожиданно слабый отчет по рынку труда в США за прошлый декабрь", — оценил он.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии держались в плюсе, продолжая обновлять максимумы, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рублевый индикатор удерживается выше 3100 пунктов, а долларовый пробил наверх 1600 пунктов. Сигналами в пользу начала нисходящей коррекции стало бы падение индексов ниже 3090 и 1590 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 3090-3125 пунктов", — оценила она.

Завтра индекс Мосбиржи будет колебаться диапазоне 3120-3130 пунктов, оценил Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".