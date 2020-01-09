МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись заметным ростом на фоне ослабления напряжения между США и Ираном, оптимизм также поддерживает статистика из Германии, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,3%, до 7597,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6042,55 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,31%, до 13494,58 пункта.

Инвесторы более склонны к риску в условиях ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ограничится введением новых санкций против Ирана в ответ на удар по американским базам в Ираке.

Поддержку индексам также оказала сильная статистика из Германии, одной из крупнейших европейских экономик. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в ноябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с октябрем. Эксперты прогнозировали менее сильный рост показателя — на 0,7%.