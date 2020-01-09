МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,95%, до 7,47 доллара, "Новатэка" — на 0,74%, до 218,8 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,05%, до 104,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,12%, до 8,2 доллара, "Газпром нефти" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 34,85 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,44%, до 32,3 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,6%, до 15,02 доллара, НЛМК — на 1,69%, до 22,86 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в цене на 1,4%, до 1,52 доллара, Сбербанка — опустились на 0,24%, до 16,93 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,14%, до 22,25 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,5%, до 4,87 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,28%, до 12,3 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,16%, до 3,04 доллара.