МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу на фоне роста курса доллара в последние несколько дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,15 доллара, или на 0,33% — до 1549,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% — до 17,902 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает индекс доллара, который рос три торговые сессии подряд — за это время он укрепился почти на 0,8%.

"Доллар демонстрирует положительную динамику в последние два-три дня, и если курс американской валюты будет подниматься дальше, то определенно мы будем наблюдать дополнительную коррекцию цен на золото", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Geojit Financial Services.

Важным фактором для курса доллара в пятницу станет статистика по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, безработица в стране в декабре сохранилась на отметке ноября в 3,5%, а рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики замедлился до 164 тысяч с 266 тысяч месяцем ранее.