МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно ростом на ослабления опасений относительно эскалации конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,08%, до 3092,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 1797,88 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,27%, до 28638,2 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,47%, до 23850,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2206,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 6929 пунктов.

Настроения инвесторов фондовых рынков улучшаются на фоне ослабления опасений за напряженность между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций.

"Аппетит к риску продолжает улучшаться, так как напряженность в отношениях между США и Ираном не столь сильно тревожит инвесторов, как предполагалось, в то время как основное внимание уделяется таким темам, как торговые отношения между США и Китаем и возможность сюрпризов в статистике по рынку труда в США в конце недели", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Трейдеры также внимательно следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки после подписания первой.