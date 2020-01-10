МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок днем умеренно повышается на нейтрально позитивном внешнем фоне.

Основные биржевые индексы Мосбиржи и РТС продолжают по инерции обновлять максимумы – исторический и 7-летний соответственно.

К 15.04 мск рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,3% до 3126 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1606 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов пятницы индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1608,71 пункта, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3130,92 пункта.

ЛЕГКИЙ РОСТ

Российский фондовый рынок повышается днем, отыгрывая умеренно-позитивные внешние сигналы. Так, западные фондовые фьючерсы и индексы в основном прибавляют — в пределах 0,4%. Рынок нефти разнонаправленно колеблется в пределах 0,2% выше отметки 65 долларов за баррель.

Нефть после широких ценовых колебаний стабилизируется на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится лишь введением новых экономических санкций.

В лидерах роста среди российских бумаг — акции "Газпром нефти" (+3%), "Роснефти" (+3%), "Россетей" (+2,1%), "Русгидро" (+1,7%). Снижаются в цене бумаги "ФСК ЕЭС" (-3,1%), акции "Распадской" (-2,9%), "Новатэка" (-1,6%), "Мечела" (-2,3% "обычка" и —2,9% "префы").

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в очередной раз обновили максимумы, но повышение нельзя было назвать уверенным, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На рынке сохраняются риски фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, но пока коррекционный сценарий по-прежнему откладывается", — добавила она.

Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции, отражая высокий спрос на рисковые активы, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Этому способствует как ослабление геополитической напряженности вокруг американо-иранского конфликта, так и ожидания подписания первого этапа торговой сделки между США и Китаем, которое должно состояться в следующую среду, считает эксперт.

"Вероятно, в начале следующей недели российские фондовые индикаторы продолжат переписывать рекордные уровни. У индекса Мосбиржи сопротивления находятся на "круглых" значениях, так как он обновляет исторические вершины, ближайшим из них является отметка 3150 пунктов. У индекса РТС ближайшее сопротивление находится на отметке 1638 пунктов, являющейся локальным максимумом, установленным в начале 2013 года", — оценил Бабин.