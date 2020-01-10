МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на статистике и ожидании торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,01%, до 28958,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 9208,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,04%, до 3276,48 пункта.

Американские инвесторы отыгрывают макростатистику. Согласно данным министерства труда, безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 145 тысяч. Показатель по безработице совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом прогнозировалось, что число рабочих мест вырастет на 164 тысячи.

"Данные не слишком далеки от ожиданий, что согласуется с умеренным ростом рабочих мест", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Теперь внимание рынков сосредоточено на американско-китайских торговых отношения. Ожидается, что на следующей неделе стороны подпишут первую фазу торгового соглашения. В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для ее подписания. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки после подписания первой.