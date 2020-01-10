МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в пятницу повысился на умеренно-позитивном внешнем фоне и крепком рубле.

Основные биржевые индексы Мосбиржи и РТС продолжили обновлять максимумы — исторический и 7-летний, соответственно.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,18%, до 3123,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,81% до 1614,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торгов пятницы индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1614,69 пункта, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3130,92 пункта. Курс доллара вечером максимально снижался на 41 копейку, до 60,88 рубля.

ЛЕГКИЙ РОСТ

Российский фондовый рынок вырос, отыгрывая умеренно-позитивные внешние сигналы. Так, западные фондовые индексы в пятницу вечером росли в пределах 0,3%. Инвесторы отыгрывают надежды на деэскалацию американо-иранского конфликта и на скорое заключение первой фазы американо-китайского торгового соглашения.

Рынок нефти вечером терял в пределах 0,1%, до 65,3 доллара за баррель.

Нефть после широких ценовых колебаний стабилизируется на фоне некоторой разрядки напряженности между США и Ираном. Кризис между странами обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится лишь введением новых экономических санкций.

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "Газпром нефти" (+3,3%), "Роснефти" (+2,9%), "Россетей" (+2%), "Русала" (+2,9%). Снизились в цене бумаги "ФСК ЕЭС" (-3%), акции "Распадской" (-4,1%), "Новатэка" (-2,4%), префы "Мечела" (-3,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок продолжает ставить рекорды, покупка идет широким фронтом как иностранными, так и российскими фондами, но доминируют западные деньги, оценивает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".

"Мы полагаем, что рост российского фондового рынка по инерции продолжится и в понедельник, тем более что инвесторов приободрила новость о том, что в начале следующей недели главный торговый посредник китайского президента Си Цзиньпина отправится в Вашингтон, где состоится подписание торговой сделки. По нашим оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3115-3130 пунктов", — оценил он.

На рынках сохраняется оптимизм после стабилизации ситуации вокруг Ирана, а с учетом большого притока свежих денег на российский рынок ралли имеет все основания на продолжение, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"С точки зрения технического анализа вероятно развитие небольшой коррекции в начале следующей недели с целью снижения индекса Мосбиржи до 3080 пунктов и до 1580 пунктов по индексу РТС. После этого вероятно возобновление роста обоих индексов", — добавил он.

Все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако рынок выглядит несколько перекупленным, и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом основными поддержками для индекса Мосбиржи в текущий момент выступают восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года и уровень 3000 пунктов, что создает двойную поддержку для рынка", — добавил он.