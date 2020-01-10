МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 3,16%, до 7,71 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 2,47%, до 213,4 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 1,38%, до 106,15 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,49%, до 8,16 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 4,45% до 36,4 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,15%, до 32,35 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 1,6%, до 15,26 доллара, НЛМК — на 1,22%, до 23,14 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в цене на 0,66%, до 1,53 доллара, Сбербанка — на 0,09%, до 16,95 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,47%, до 22,8 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,16%, до 4,87 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,63%, до 12,1 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 4,43%, до 3,18 доллара.